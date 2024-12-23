DEM Parti Heyetinden KYB Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Heyetinden KYB Ziyareti

DEM Parti Heyetinden KYB Ziyareti

Tülay Hatimoğulları, KYB'nin başkanı ve Celal Talabani'nin mezarını ziyaret etti, Suriye'yi değerlendirdi.

23.12.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın başkanlığındaki DEM Parti heyeti, dün Erbil'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile görüşmesinin ardından bugün Süleymaniye'ye geçerek KYB'nin kurucusu Celal Talabani'nin mezarını ziyaret etti. Hatimoğulları, ziyaretlerine ilişkin " Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik ve Suriye'de özellikle demokratik bir sürecin inşa edilmesi konusunda halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik bir zemini inşa etme konusunda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk'ten oluşan heyet, dün Erbil'deki temaslarını tamamlayarak bugün Süleymaniye'ye geçti. Heyet, Erbil'de KYB Başkanı Bafel Talabani ve KYB İlişkiler Temsilcisi Derbas Kosret Resul ile görüştü.

DEM Parti heyeti, bugün Süleymaniye'deki temasları kapsamında KYB'nin kurucusu ve Irak'ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kabrini ziyaret etti. Hatimoğulları, temaslarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Mam Celal'in (Celal Amca) mezarında onu anmaya geldik ve Mam Celal Kürt halkının dört parça Kürdistan'da ulusal birliğini savunan, bunun için mücadele eden, aklıyla, fikriyle, stratejisiyle bunun için çalışma yürüten önemli bir siyasetçiydi. Orta Doğu'nun karmaşık ve kaotik denklemini en iyi çözebilen siyasetçilerden birisiydi. Onu bu makamda bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bizler Kürdistan Bölgesel Yönetimine gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde özellikle Kürt halkının ulusal birliği ve dört parça Kürdistan'da yaşayan Kürt halkının kendi haklarının kazanılması için gerekli diyaloglarda müzakerelerde elbette bulunduk.

Aynı zamanda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik ve Suriye'de özellikle demokratik bir sürecin inşa edilmesi konusunda halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik bir zemini inşa etme konusunda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık. Ben şuna inanıyorum tam da demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için sağ olsaydı canı gönülden çalışacaktı. Şimdi de onun devamcısı olan değerli Bafel Talabani'nin aynı şekilde bu çalışmalara katkı verdiğini görüyoruz."

Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, dün Erbil'de KYB Başkanı Bafil Talabani'nin yanı sıra KYB İlişkiler Temsilcisi Derbas Kosret Resul ile de görüşmüştü.

Kaynak: ANKA

Celal Talabani, Dış Politika, DEM Parti, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Heyetinden KYB Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Heyetinden KYB Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.