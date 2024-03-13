DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.

13.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Beyoğlu ve Sarıyer'de sürdürdü.

İlk olarak partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret eden Beştaş, buradaki kalabalığa hitap etti.

Demokratik değerlere sahip çıkan bir parti olduklarını ifade eden Beştaş, "Bizim için siyaset, İBB Başkanlığı; koltuk makamı değil, halka hizmet makamıdır. Halkla birlikte kenti yönetmektir. Onlar gibi belediyenin bütçesinden tüm İstanbul'u koca koca afişlerle süslemiyor olabiliriz. Ama şunu biliyoruz biz yüreklerdeyiz, beyinlerdeyiz." dedi.

Kalabalığa 31 Mart'ta kendilerine oy vermeleri çağrısında bulunan Beştaş, daha sonra Sarıyer'e geçti.

Burada bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime, kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediklerini söyledi.

İktidarın veya muhalefetin tarafında olmadıklarını kaydeden Beştaş, "İktidarla mücadele etmek için yola çıktık. Ama Burcu Köksal'a da cevap veririz, Tanju Özcan'a da geçit vermeyiz." diye konuştu.

Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.

Kaynak: AA

Meral Danış Beştaş, DEM Parti, İstanbul, Sarıyer, Beyoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:31 Fenerbahçe maçında oynayacak mı Abdullah Avcı’dan Uğurcan Çakır sözleri Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 19:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement