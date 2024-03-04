DEM Parti İBB Başkan adayları Beyoğlu\'nda esnafı ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti.

Beştaş ve Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Firuzağa Camisi'nin önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden İBB Başkan adayları, daha sonra Cihangir'de esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve müşterilerle sohbet eden Beştaş ve Çepni, 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.