DEM Parti İBB Başkan adayları İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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DEM Parti İBB Başkan adayları İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

DEM Parti İBB Başkan adayları İstanbul\'da ziyaretlerde bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Beştaş, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için çalışmalarını başlattıklarını ve İstanbul'un her yerinde kadınların alanlarda olacağını belirtti. Beştaş, kadınların doğrudan sözünü, düşüncesini ve mücadelesini aktaracak bir sistemle belediye yönetiminde olacaklarını ifade etti. Çepni ve Beştaş, DİSK genel merkezini de ziyaret ederek Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'yla sohbet etti.

28.02.2024 17:31
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

Fatih'te bulunan parti binasının önüne gelen Beştaş, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Beştaş, 8 Mart'ta yapılacak gece yürüyüşüne kadar İstanbul'un her yerinde kadınların alanlarda olacağını belirtti.

İstanbul'u kadınlar için güvenli bir kent haline getireceklerini ifade eden Beştaş, kadınların doğrudan sözünü, düşüncesini ve mücadelesini aktaracak bir sistemle belediye yönetiminde olacaklarını kaydetti.

Ziyaret kapsamında binanın önünde toplanan kadınlar pankart açıp çeşitli slogan attı.

Beştaş, konuşmasının ardından kadınlarla halay çekti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) genel merkezini de ziyaret eden Çepni ve Beştaş, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'yla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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