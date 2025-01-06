DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de

Geniş Video İzle

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, TBMM'de AK Parti ile görüştü.

06.01.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretleri kapsamında TBMM'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, 28 Aralık'ta gerçekleşen İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretlerine TBMM'de devam ediyor. Geçen hafta MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Heyet, bugün ilk olarak gerçekleştirdikleri Gelecek Partisi ziyaretinden sonra TBMM'de AK Parti grubu ile görüştü. Buldan, Önder ve Türk'ü,  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

"Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır"

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği ve 80 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapan Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Heyet bugün saat 15.30'da ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, Ahmet Türk, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, İmralı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye’nin en ünlü emeklisi ama Türk değil O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.