DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de

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(TBMM) - DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretleri kapsamında TBMM'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, 28 Aralık'ta gerçekleşen İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretlerine TBMM'de devam ediyor. Geçen hafta MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Heyet, bugün ilk olarak gerçekleştirdikleri Gelecek Partisi ziyaretinden sonra TBMM'de AK Parti grubu ile görüştü. Buldan, Önder ve Türk'ü, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

"Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır"

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği ve 80 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapan Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Heyet bugün saat 15.30'da ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.