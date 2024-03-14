DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir'de sürdürdü.
Beştaş, ilk olarak Kavakpınar Mahallesi'ndeki Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonunu (AYDEF) ziyaret etti.
Burada dernek üyeleri ve partililere hitap eden Beştaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çalışma yürüttüklerini ve mümkün oldukça bütün ilçelere, merkezlere gitmeye çalıştıklarını belirterek "31 Mart seçimleri herkes için önemli ama DEM Parti için de büyük önem arz ediyor. Biz kendi kararımızla, kendi adaylarımızla bu seçimde yarışacağız." dedi.
Dernek ziyaretinin ardından Beştaş, mahalle esnafını gezdi. Ardından Esenyalı Mahallesi'ndeki seçim standına gitti. Burada partililerle görüştükten sonra alanda bulunan AK Parti ve CHP standına da uğradı.
Esnaf ziyaretlerine Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde devam eden Beştaş, oradan Ataşehir Finans Merkezi işçileriyle bir araya geldi.
Burada işçilere seslenen Beştaş, İstanbul'a geldikleri ilk günden beri kentin emekçilerin başkenti olduğunu söylediklerini anımsatarak "Bu nedenle sizlerle buluştuk ve İstanbul'da artık DEM Parti var diyoruz." diye konuştu.
Finans Merkezi'nden ayrılan Beştaş, iftarın ardından DEM Partisi Ataşehir ilçe binası önünde partililerle buluştu.
Partililere burada hitap eden Beştaş, seçimden çekilmediklerini, çekilselerdi aday olmayacaklarını dile getirerek katılımcılardan, ağacı gördükleri yere mührü basmalarını istedi.
Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.
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