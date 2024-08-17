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DEM Parti İzmir'deki Yangınlarla Dayanışma İçinde

DEM Parti İzmir\'deki Yangınlarla Dayanışma İçinde

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama yaparak, İzmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

17.08.2024 22:55  Güncelleme: 22:56
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(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, " Dersim'de yaşanan yangın, belediyemizin ve halkımızın desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınmış ve olası büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. İzmir'deki yangın ise büyüyerek birçok yerleşim alanına doğru yönelmiş ve ancak uzun süre sonra kontrol altına alınabilmiştir. DEM Parti Belediyeleri olarak yangının ilk anından itibaren İzmir halkıyla dayanışma içerisinde olduk" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu İzmir'deki yangınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:

" Türkiye'de her yaz dönemi boyunca alınmayan önlemlerden dolayı orman yangınları yaşanmakta ve bu yangınlar sonucunda da birçok canlı türü ve yerleşim alanı zarar görmektedir. Bu durumun son örneğini de dün gece saatlerinde İzmir ve Dersim'de yaşadık. Her iki ilde gerçekleşen yangın büyük tahribatlar meydana getirmiş ve halkların yüreğini yakmıştır. Dersim'de yaşanan yangın, belediyemizin ve halkımızın desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınmış ve olası büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

İzmir'deki yangın ise büyüyerek birçok yerleşim alanına doğru yönelmiş ve ancak uzun süre sonra kontrol altına alınabilmiştir. DEM Parti Belediyeleri olarak yangının ilk anından itibaren İzmir halkıyla dayanışma içerisinde olduk. Bu kapsamda; Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerimizin yanı sıra Akdeniz Belediyemizin eş başkanları da yangından etkilenen İzmir halkıyla dayanışmak için girişimlerde bulunmuş ve her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ifade etmiştir. Yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yaralarımızı hep birlikte sarmak için dayanışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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