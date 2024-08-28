DEM Parti Kadın Meclisi, Narin Güran'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Kadın Meclisi, Narin Güran'ın Ailesini Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

DEM Parti Kadın Meclisi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Meclis Sözcüsü Halide Türkoğlu, Narin'in tez zamanda bulunmasını ve ailesine kavuşmasını istediklerini belirtti.

28.08.2024 17:56  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, tüm kurumların arama kurtarma çalışmasına katıldığını belirterek "Narin'in tez zamanda bulunmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ederken; DEM Parti Kadın Meclisi, Güran ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Meclis Sözcüsü Halide Türkoğlu, şunları söyledi:

" Narin'in kaybolduğu köydeyiz, kaybettirildiği ya da kaçırıldığı köydeyiz. Henüz elimize somut bilgiler ulaşmış değil. Soruşturmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyorlar. Sekiz gündür narine ulaşamadık, ulaşmak için uğraşıyoruz. Ailesi Narin'den haber bekliyor ve aslında herkes buradan herkese çağrıda bulunuyor. Narin'in bulunması için başta yetkililer olmak üzere herkesin sorumluluklarını daha fazla yerine getirmesi lazım. Elbette ki başta Valilik, Jandarma bu konuda çalışmalar yürütüyor ve daha ısrarlı, daha kararlı bir şekilde Narine dair haberleri almak istiyoruz. Buna dair soruşturmalar var, Baro bunun üzerinde duruyor. Buna dair onlar da açıklamalarda bulunuyorlar. Belediyelerimiz, İl Koordinasyonu, AFAD, kurtarma ekipleri herkes sahada. Herkes elinden gelen bir çabayı gösteriyor. Bizler de buradan aslında sekiz gündür kaybolan, kaybettirilen Narin'in akıbetini öğrenmek istiyoruz. Narin'in tez zamanda bulunmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz.  Narin'in nasıl kaybettirildiği, kaybolduğu noktasında bilgiler almaya çalıştık. Arama kurtarma meselesindeki gelişmeleri öğrenmeye çalıştık.

Bugün biliyorsunuz Jandarma Komutanlığı bir açıklama yaptı. Sekize yakın bir gözaltı süreci ve bugünle birlikte bir gözaltının daha söz konusu olduğunu ve tez zamanda iyi haberlere kavuşabileceğimizin müjdesini vermeye çalıştı. Umuyoruz ki bu bilgiler somuttur ve biz tez zamanda Narin'e kavuşacağız, ailesi narine kavuşacak. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere Türkiye'de herkes kaybolan Narin'in bulunması için aslında bu güzel haberi alacak. Bir yönüyle de kaybettirilme ya da kaçırılma durumu söz konusuysa da çağrıda bulunuyoruz. Annesinin çağrısını yeniliyoruz. Narin'i bırakın, Narin'in bulunması için kolaylık sağlayın ve Narin'in ailesine kavuşmasını sağlayın. Bu yönüyle de Türkiye'de çok temel çağrılar var. Her aslında bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Bu bu kararlılığı görüp aslında umudumuzu büyütmek zorundayız."

Kaynak: ANKA

Halide Türkoğlu, Diyarbakır, DEM Parti, Bağlar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Kadın Meclisi, Narin Güran'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Kadın Meclisi, Narin Güran'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement