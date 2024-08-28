DEM Parti Kadın Meclisi, Narin Güran'ın Ailesini Ziyaret Etti

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(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, tüm kurumların arama kurtarma çalışmasına katıldığını belirterek "Narin'in tez zamanda bulunmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ederken; DEM Parti Kadın Meclisi, Güran ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Meclis Sözcüsü Halide Türkoğlu, şunları söyledi:

" Narin'in kaybolduğu köydeyiz, kaybettirildiği ya da kaçırıldığı köydeyiz. Henüz elimize somut bilgiler ulaşmış değil. Soruşturmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyorlar. Sekiz gündür narine ulaşamadık, ulaşmak için uğraşıyoruz. Ailesi Narin'den haber bekliyor ve aslında herkes buradan herkese çağrıda bulunuyor. Narin'in bulunması için başta yetkililer olmak üzere herkesin sorumluluklarını daha fazla yerine getirmesi lazım. Elbette ki başta Valilik, Jandarma bu konuda çalışmalar yürütüyor ve daha ısrarlı, daha kararlı bir şekilde Narine dair haberleri almak istiyoruz. Buna dair soruşturmalar var, Baro bunun üzerinde duruyor. Buna dair onlar da açıklamalarda bulunuyorlar. Belediyelerimiz, İl Koordinasyonu, AFAD, kurtarma ekipleri herkes sahada. Herkes elinden gelen bir çabayı gösteriyor. Bizler de buradan aslında sekiz gündür kaybolan, kaybettirilen Narin'in akıbetini öğrenmek istiyoruz. Narin'in tez zamanda bulunmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz. Narin'in nasıl kaybettirildiği, kaybolduğu noktasında bilgiler almaya çalıştık. Arama kurtarma meselesindeki gelişmeleri öğrenmeye çalıştık.

Bugün biliyorsunuz Jandarma Komutanlığı bir açıklama yaptı. Sekize yakın bir gözaltı süreci ve bugünle birlikte bir gözaltının daha söz konusu olduğunu ve tez zamanda iyi haberlere kavuşabileceğimizin müjdesini vermeye çalıştı. Umuyoruz ki bu bilgiler somuttur ve biz tez zamanda Narin'e kavuşacağız, ailesi narine kavuşacak. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere Türkiye'de herkes kaybolan Narin'in bulunması için aslında bu güzel haberi alacak. Bir yönüyle de kaybettirilme ya da kaçırılma durumu söz konusuysa da çağrıda bulunuyoruz. Annesinin çağrısını yeniliyoruz. Narin'i bırakın, Narin'in bulunması için kolaylık sağlayın ve Narin'in ailesine kavuşmasını sağlayın. Bu yönüyle de Türkiye'de çok temel çağrılar var. Her aslında bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Bu bu kararlılığı görüp aslında umudumuzu büyütmek zorundayız."