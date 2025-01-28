DEM Parti lideri Hatimoğulları'ndan İmralı açıklamaları - Son Dakika
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DEM Parti lideri Hatimoğulları'ndan İmralı açıklamaları

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve barış sürecinin acilen ön plana çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca iktidara yol haritası açıklama çağrısı yaptı.

28.01.2025 15:12  Güncelleme: 15:24
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "İmralı ziyaretleri tamamlandı" açıklamasına ilişkin "Sayın Ömer Çelik'in bundan tam olarak ne kastettiğini tabii ki bilemiyoruz. İmralı görüşmeleri yeni başladı ve devam etmelidir. İmralı tecridi kalkmalı. Görüşmeler daha da yoğunlaşmalıdır. Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının acilen iyileştirilmeye ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Görüşmeler daha da yoğunlaşmalıdır"

Hatimoğulları, AK Parti MKYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "İmralı ziyaretleri tamamlandı" açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün sayın Ömer Çelik'in yapmış olduğu açıklamayı bizler de dinledik. Bundan tam olarak ne kastettiğini tabii ki bilemiyoruz. İmralı görüşmeleri yeni başladı ve devam etmelidir. Biraz önce grubumuzda da ifade ettiğimiz gibi barış umudunun çok büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz ve barışın mutlaka bu ülkede tesis edilmesi, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin tam da zamanı ve sırası. Dolayısıyla İmralı heyetimizin İmralı'ya gidip sayın Öcalan'la görüşmesi çok kıymetlidir. Sistematik bir şekilde genişleyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Sayın Öcalan'ın görüşmede de ifade ettiği gibi kendisi barış için gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yürütüyor ama olanaklarının çok kıt olduğunu ifade etti ve bizim açımızdan da bu görüşmeler tek başına İmralı tecridinin kalktığı anlamına gelmez. İmralı tecridi kalkmalı. Görüşmeler daha da yoğunlaşmalıdır. Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının acilen iyileştirilmeye ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz."

"İktidar, bir yol haritası açıklamalıdır"

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında silah bırakma çağrısının ön şartsız bir şekilde bir an evvel gelmesi gerektiği yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar başlatmış olduğu süreci önemsediğimizi sürekli ifade ettik. Bugünkü konuşmamda da ifade ettiğim üzere Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışın devlet aklıyla buluşması çok önemli. Devlet aklıyla buluşmuş olan bu çıkışın barışla nihayetlenme olasılığı kesinlikle yüksektir ve bugün yine biz buradan çağrımızı mevcut olan iktidara yaptık. Mevcut olan iktidar, bir yol haritası açıklamalıdır. Bu konuda nasıl bir çözüm öngördüklerine dair açıklamada bulunmalıdır. Sayın Öcalan sürecin ilerlemesiyle beraber bazı açıklamalar yapacağına dair bizlere de zaten mesajı vardır. Bu açıklamalar sürecin gelişimine bağlı olacaktır."

"Kapsamlı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair henüz net bir tarihimiz yok"

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmesine ilişkin Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle kısıtlı bir açıklama yapıldığının anımsatılarak kapsamlı bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, "Henüz net bir tarihimiz yok ama görüşmeye ilişkin biraz önce ben grupta görüşmenin içeriği ile ilgili kimi bölümleri paylaştım. Oradan da alıntılayabilirsiniz" dedi.

" Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili somut adımların atılmalı"

" Hükümet, güven arttırıcı önlemleri bir an önce arttırmalıdır" sözleri sorulan Hatimoğulları, söz konusu önlemleri şöyle açıkladı:

"Öncelikle bugün Siirt Belediye Eş Başkanımıza altı yıl üç ay hapis cezası verildi. Bir kere güven arttırıcı adımların atılması için belediye eş başkanlarımızın, partide mücadele yürüten arkadaşlarımızın üzerindeki gözaltı ve tutuklama süreci bitmeli. Muhalefetin tamamı üzerindeki gözaltı ve tutuklama sürecinin bitmesi gerekir. Kayyım atamaları durmalı. Kayyımlar mutlaka kendi asli görevlerine dönüp belediye eş başkanlarımızın göreve başlaması, yargı sistemiyle ilgili, infaz kanunuyla ilgili ve bunun gibi sıralayabileceğimiz çok sayıda başlık var elbette. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili somut adımların atılması elbette Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin zeminini oldukça güçlendirecektir. Siyasi görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan, attığı bir tweetten dolayı tutuklu bulunan ne yazık ki 10 bine aşkın insan var. Bu insanlarla ilgili elbette bir yasal düzenlemenin gerçekleşmesi, bizim sadece bu barış sürecinde talep ettiğimiz bir şey değil. Bu bizim aslında geçmiş dönemde de, bu dönemde de DEM Parti olarak her fırsatta ifade ettiğimiz konular."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti lideri Hatimoğulları'ndan İmralı açıklamaları - Son Dakika

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