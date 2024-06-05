DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Ediyor

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(TBMM) - DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurul Salonu'nda, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için gece nöbete devam ediyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Meclis Genel Kurulu kapandıktan sonra AKP'nin yönlendirmesi sonucunda 150'ye yakın milletvekili bize saldırdı. Grup başkanvekilimiz düştü, bazı milletvekillerimizde küçük yaralanmalar oldu" dedi.

DEM Parti milletvekillerinin, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto için Genel Kurul'da başlattığı kürsü eylemi devam ediyor.

DEM Parti'nin kürsü eylemi devam edince, Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca, genel kurulu kapattı. DEM Partililer"Faşizme karşı omuz omuza"sloganları atarken, AK Partililer "Kahrolsun PKK"diye bağırdı. AK Parti milletvekilleri pankartları almak isterken kavga çıktı. Kürsü önünde itiş kakış yaşandı, AK Partili milletvekilleri pankartları DEM Partili vekillerden alıp havaya fırlattı. Arbede sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yere düştüğü görüldü.

DEM Partili milletvekilleri, arbede sonrası Genel Kurul'daki nöbet eylemlerini sürdürüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, gece nöbetlerine devam edeceklerini belirterek, "yarın için yeni bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Koçyiğit şöyle devam etti:

"Hakkari belediyemize yönelik yapılan gaspa karşı demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Bugün grup konuşmasını tek sunum olarak yaptık, Meclis'te kürsü işgali yaptık ama sonrası Meclis Genel Kurulu kapandıktan sonra AKP'nin yönlendirmesi sonucunda 150'ye yakın milletvekili Genel Kurul'a geldi ve bize saldırdılar. Grup başkanvekilimiz düştü, bazı milletvekillerimizde küçük yaralanmalar oldu. En temel hakkımızı bile kullanmamıza tahammül edemeyen bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kürsü işgali Meclis'te yerleşmiş teamüldür ama buna bile tahammül edemediler."