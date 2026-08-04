DEM Parti MYK Toplantısını Erken Yapıyor

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti, 12 Ağustos'ta yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün yapacak. Toplantıda, yürütülen süreçte gelinen aşama, TBMM'ye gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı, teklifin Meclis'te görüşülme takvimi ve DEM Parti'nin çerçeve yasaya yaklaşımı ele alınacak.

DEM Parti'nin normalde 12 Ağustos'ta yapılması planlanan MYK toplantısı, TBMM'de "çerçeve yasa" konusunda gelinen son nokta nedeniyle erkene alındı. MYK, "çerçeve yasa" gündemiyle bugün saat 10.30'da parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıya Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlık edecek.

DEM PARTİ, MYK TOPLANTISINI ERKENE ALDI

MYK toplantısında, yürütülen süreçte gelinen aşamanın yanı sıra TBMM'ye gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı değerlendirilecek. Toplantının gündeminde ayrıca çerçeve yasanın TBMM Adalet Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda görüşülme takvimi, teklifle ilgili "denetimli serbestlik" ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki "hak yoksunluğu" konularındaki tartışmalar ve DEM Parti'nin çerçeve yasaya ilişkin yaklaşımı da yer alacak.

MYK'da, DEM Parti'nin 20 Eylül'de yapılacak 5. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin devam eden çalışmalar ve hazırlıklar da tartışılacak.

AK PARTİ, MİLLETVİKİLLERİNİN İMZASINA AÇTI

AK Parti, dün itibarıyla "çerçeve kanun" teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Milletvekillerine bugün saat 17.00'ye kadar süre verilerek teklifin tüm milletvekilleri tarafından eksiksiz imzalanması istendi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla HÜDA PAR'dan Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, DEM Parti'den Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İmralı Heyeti üyesi Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

Toplantılarda taslak metinle ilgili son görüşmeler yapıldı.

TEKLİFİN ÇARŞAMBA GÜNÜ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULMASI BEKLENİYOR

TBMM'de siyasi partilerle görüşmelerin tamamlanmasının ardından "çerçeve yasa" ile ilgili teklifin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifin hemen Adalet Komisyonu'nda ve iki günlük yasal sürenin geçmesi beklenmeden bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda bugün yapılacak Danışma Kurulu toplantısında diğer partilerle uzlaşma aranacağı belirtiliyor.