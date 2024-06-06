DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması önergesi AKP ile tartışmaya yol açtı - Son Dakika
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DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması önergesi AKP ile tartışmaya yol açtı

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DEM Parti'nin Meclis araştırması önergesi üzerine AKP ve DEM Parti arasında tartışma yaşandı. AKP Milletvekili kayyumun darbe olduğunu ifade etmekle suçlandı, DEM Parti Grup Başkanvekili ise AKP'nin FETÖ'nün izlerine baka baka yol aldığını söyledi.

06.06.2024 19:15  Güncelleme: 20:36
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(ANKARA)- DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması amacıyla verdiği grup önergesinde AKP ve DEM Parti grubu arasında tartışma yaşandı. Önerge üzerine konuşan AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, "Kayyumun darbe olduğunu ifade etmek bununla da partimizi ilişkili tutmak kavramsal bir hezeyandır" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Talimat veriyorlar, cezayı hazırlıyorlar, FETÖ'nün ayak izlerine baka baka yol alıyorlar. Akıl tutulması yaşayan sizsiniz" tepkisini gösterdi.

DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'na sunduğu grup önerisi sırasında GRup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Alparslan, "Kayyumun darbe olduğunu ifade etmek, bununla da partimizi ilişkili tutmak kavramsal bir hezeyandır. Kayyum meselesinde yargının siyasi mühendislik olarak kullandığı şeklindeki bir yaklaşım da siyaset illüzyonluğudur. Belediyeler halkına ve kentine hizmet etmek için görev alırlar somut olaylara baktığımızda pek çok terör eylemine lojistik sağlandığı da açık bir gerçektir. Anayasa'dan ve kanunlardan kaynaklanan yetkiyle devletin kayyum ataması tercih değil sorumluluktur. Belediyeler bu milletindir. Dünyanın hiçbir yerinde milli iradeye kumpas kurulmasına müsade edilemez. Her şeye inat bu ülkenin birliğini, kardeşliğini muhafaza edeceğiz."

Alparslan'ın konuşması sırasında DEM Parti sıralarından itiraz sesleri yükseldi.

"FETÖ'nün ayak izlerine baka baka yol alıyorlar"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Alparslan'ın konuşmasının ardından söz alarak, "3 dönemdir kayyum atıyorsunuz, kumpas davasıyla Kürt halkının iradesini yok sayıyorsunuz ve kalkmış bize masal anlatıyor oradan. Ne zamandan beri sandıktan terör çıkıyor. Talimat veriyorlar, cezayı hazırlıyorlar, FETÖ'nün ayak izlerine baka baka yol alıyorlar. Akıl tutulması yaşayan sizsiniz. Yargıyı araçsallaştıran, demokrasiyi askıya alan, anayasayı ilga eden sizsiniz" tepkisini gösterdi.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise AKP'nin her zaman demokrasinin savunucusu olduğunu, gruplarına yapılan suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

DEM Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP miletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması önergesi AKP ile tartışmaya yol açtı - Son Dakika

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