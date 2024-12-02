DEM Parti, Öcalan\'ın Tecridinin Kaldırılması İçin Başvuruda Bulunacak

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(ANKARA) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) uluslararası bir heyet ile İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuracak.

DEM Parti'den edinilen bilgiye göre yarın saat 10.30'daki başvurunun ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

Aralarında milletvekilleri, siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de olduğu heyette şxu isimler bulunuyor:

"- Walter Baier/Avrupa Sol Partisi Başkanı

Francesca Ghirra/ İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili

Matteo Massa/Francesca'nın asistanı

Eduardo Jorge Costa Pinto/ Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi

Eulàlia Reguant Cura/ Katalonya Milletvekili

Blai Tabarner/Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi

Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi

Caterina Posterino/İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

Fracesca Baruffaldi/ İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi

- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti

Benedetta Rossi/ Gazeteci

Daniela Galie/ Gazeteci

Raphaëlle Primet/ Paris Büyüksehir Bld. Meclisi Komünist Grup Bşk. Jakob Migenda/ Almanya Sol Parti Hessen Eyalet Yönetici

Yusuf Karacelik/ Almanya Sol Parti Belediye Meclis Grup Bask."