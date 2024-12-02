(ANKARA) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) uluslararası bir heyet ile İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuracak.
DEM Parti'den edinilen bilgiye göre yarın saat 10.30'daki başvurunun ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.
Aralarında milletvekilleri, siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de olduğu heyette şxu isimler bulunuyor:
"- Walter Baier/Avrupa Sol Partisi Başkanı
Francesca Ghirra/ İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili
Matteo Massa/Francesca'nın asistanı
Eduardo Jorge Costa Pinto/ Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi
Eulàlia Reguant Cura/ Katalonya Milletvekili
Blai Tabarner/Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi
Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi
Caterina Posterino/İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi
Fracesca Baruffaldi/ İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi
- Anne Kulseng Berg/ Norveç Kızıl Parti
Benedetta Rossi/ Gazeteci
Daniela Galie/ Gazeteci
Raphaëlle Primet/ Paris Büyüksehir Bld. Meclisi Komünist Grup Bşk. Jakob Migenda/ Almanya Sol Parti Hessen Eyalet Yönetici
Yusuf Karacelik/ Almanya Sol Parti Belediye Meclis Grup Bask."
Son Dakika › Güncel › DEM Parti, Öcalan'ın Tecridinin Kaldırılması İçin Başvuruda Bulunacak - Son Dakika
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