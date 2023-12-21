DEM Parti önünde Öcalan\'ın fotoğraflarını yaktılar

ANKARA'da, DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın, Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz ifadelerine tepki gösteren bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yaktı.

Köroğlu Gençlik Teşkilatı ve Bir Avuç İnsan Platformu üyesi 10 kişi, DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın, TBMM'de Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz sözlerine tepki gösteren grup, Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu pankartları yaktı.

'ŞEHİT AİLELERİNİN İÇİ SIZLADI'

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, grup adına yaptığı açıklamada, Orada HDP dışında kalan siyasi partilerin vekillerinden tepki beklerken maalesef herhangi bir tepki gelmedi. Hiçbir ülkede kendi vatanına ihanet edenler vekil olamaz, Meclis'e giremez. 6 milyon oy için siyasiler susuyor. Şehit ailelerinin içi sızlamıştır. Ben de bir şehit ailesi olarak buradan tepki gösteriyorum. Abdullah Öcalan'a 'sayın' demek, 'siyasi lider' demek bu vatana ihanettir. Bunu söyleyenleri buradan kınıyorum ve tepkisiz kalanlara da yazıklar olsun diyorum dedi. (DHA)