 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEM Parti önünde Öcalan'ın fotoğraflarını yaktılar - Son Dakika
Üye Girişi

DEM Parti önünde Öcalan'ın fotoğraflarını yaktılar

DEM Parti önünde Öcalan'ın fotoğraflarını yaktılarANKARA'da, DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz" ifadelerine tepki gösteren bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yaktı.

21.12.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:45
Abone Ol

ANKARA'da, DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın, Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz ifadelerine tepki gösteren bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yaktı.

Köroğlu Gençlik Teşkilatı ve Bir Avuç İnsan Platformu üyesi 10 kişi, DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın, TBMM'de Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz sözlerine tepki gösteren grup, Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu pankartları yaktı.

'ŞEHİT AİLELERİNİN İÇİ SIZLADI'

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, grup adına yaptığı açıklamada, Orada HDP dışında kalan siyasi partilerin vekillerinden tepki beklerken maalesef herhangi bir tepki gelmedi. Hiçbir ülkede kendi vatanına ihanet edenler vekil olamaz, Meclis'e giremez. 6 milyon oy için siyasiler susuyor. Şehit ailelerinin içi sızlamıştır. Ben de bir şehit ailesi olarak buradan tepki gösteriyorum. Abdullah Öcalan'a 'sayın' demek, 'siyasi lider' demek bu vatana ihanettir. Bunu söyleyenleri buradan kınıyorum ve tepkisiz kalanlara da yazıklar olsun diyorum dedi. (DHA)

DEM Parti önünde Öcalan\'ın fotoğraflarını yaktılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti önünde Öcalan'ın fotoğraflarını yaktılar - Son Dakika


16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35
Baba, izinsiz eşya satan oğlunu şikayet etti Baba, izinsiz eşya satan oğlunu şikayet etti

Son Dakika
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:26 Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti önünde Öcalan'ın fotoğraflarını yaktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement