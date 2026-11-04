DEM Parti Sözcüsü Doğan, Barış Anneleri görüşmesinde Meclis\'e görev çağrısı yaptı

Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Barış Anneleri'nin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sözün ötesine geçen, Meclis'in aktif sorumluluk alması gereken bir sürecin içindeyiz" dedi.

Barış Anneleri, "Çerçeve yasa kapsamında somut adımlar atılması" talebiyle Ankara'ya gelerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmenin ardından TBMM'nin Dikmen kapısında basın açıklaması yapıldı. Barış Anneleri adına Müzeyyen Bütün Kürtçe, Zeynep Calıhan ise Türkçe konuştu.

Calıhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Ben bir Türk annesiyim. İki çocuğum partide çalışıyor. Gençlikte çalışıyor. Biz anneler olarak dünyanın dört bir yerinden Barış Anneleri var. Hepsi barış istiyor. Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür olmasını istiyor. O özgür olmazsa barış olmaz. Biz onun özgür olmasını istiyoruz. Barış istiyoruz. Artık bu Türkiye toprakları kana doymuştur. O topraklara fidan ekilmesi lazım, mezar değil. Biz mezar istemiyoruz. Ben Türk kadınlarına da söylüyorum. Buyurun gelin, birlikte bir barışı çözelim."

"PEK ÇOK KONU KONUŞULDU"

Basın açıklamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, annelerin siyasi parti temsilcileri ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmelerinde, sürecin hız kazanması ve somut, olumlu adımlarla ilerlemesi taleplerini ilettiklerini söyledi. Doğan, şöyle konuştu:

"Tüm görüşmelerde içerik aynıydı aslında. Talepler, ortak talepler; sürecin hız kazanması, yalnızca hız kazanması değil tabii, somut ve olumlu adımlarla ilerlemesi, bu anlamda hız kazanması. Bu çerçevede birtakım talepleri vardı annelerin. Sayın Öcalan'ın statüsünün belirsizliğinin artık ortadan kaldırılması, çerçeve yasanın yürürlüğüne dair belirsizliğin ortadan kaldırılması, geri dönüşlerin başlayabilmesi, haksız hukuksuz tutuklulukların son bulması. Bugün 4 Kasım, Kobani kumpas davasının aynı zamanda 10. yılı. Bir dakika dahi içeride tutulmamaları gereken insanların on yıldır hayatlarından çalındı. Tabii onların şahsında dile gelen ağırlaştırılmış hapis cezalarıyla, içeride kalamayacak durumdaki ağır hasta mahpuslar, pek çok konu konuşuldu.

Bu anlamda anneler kendi isteklerini, taleplerini doğrudan muhataplarına iletmiş oldular. Bundan sonrasına dair bütün o konuşmaların neye evrileceği, süreçteki olumlu etkilerle ölçülebilecek. O yüzden onlar adına bir şey söylemek de istemiyorum. Doğrusu bunu çok tercih etmiyorum. Kolaylaştırıcılık yaptık bu süreçte. Anneler 27 ayrı Barış Anneleri Meclisi organizasyonunun kararıyla gelmişlerdi. Kendi özgün kararları. Bu karar doğrultusunda biz de onlara katkı sunmaya çalıştık."

Doğan, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yapılan görüşmelere ilişkin, "Büyük bir ilgiyle ve siyasi nezaketle ağırladılar kendilerini. Biraz önce anneler de burada yaptıkları açıklamada bu ilgi ve dikkatle bu konuya eğilmelerine ilişkin kendilerine de zaten teşekkürlerini ifade ettiler. Biz de bu sürecin, annelerin taleplerinin bundan sonrası için de takipçisi olmaya çalışacağız. Her biri evlat acısı yaşamış, ağır bedeller ödemiş anneler. Bu sesi duymak gerekiyor. Aynı zamanda buradan Kürt olmayan annelere de seslendiler. Hiç kimsenin artık evladı toprağa düşmesin" ifadelerini kullandı.

"NUMAN BEY BARIŞ KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI VURGULADI"

Doğan, Kurtulmuş'un annelere somut adım atılacağına ilişkin bir mesaj verip vermediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Numan Bey de bu konudaki kararlılığı, siyaset kurumunun üstlenmesi gereken sorumluluğu yineledi. ve barış konusundaki kararlılığa ilişkin bir vurguda bulundu. Ama dediğim gibi bundan sonrası atılacak adımlarla doğrudan ölçülebilir. Yalnızca çünkü sözün yetmediğini anneler de ifade ettiler. Sözün ötesine geçen, Meclis'in aktif sorumluluk alması gereken bir sürecin içindeyiz."