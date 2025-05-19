DEM Parti Üyesi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi ve PM üyesi Livan Orman'ın İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gençlik Meclisimizin Yürütme Kurulu üyesi ve PM üyemiz Livan Orman İstanbul'da gözaltına alındı. Demokratik siyaset hakkını kullanan gençliğin mücadelesi gözaltılarla susturulamaz. Livan arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.