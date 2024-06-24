DEM Parti, yangın zararı gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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DEM Parti, yangın zararı gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

DEM Parti, yangın zararı gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

DEM Parti, Mardin Mazıdağı ve Diyarbakır Çınar bölgelerinde çıkan yangında zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Kanun teklifinde, yangının yol açtığı can ve mal kaybının yanı sıra tarım arazileri, doğal yaşam alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü vurgulandı. Bölge halkının kayıplarının telafi edilmesi ve uzun vadeli onarım çalışmalarının başlatılması gerektiği belirtildi.

24.06.2024 14:35
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(ANKARA)- DEM Parti, Diyarbakır ve Mardin sınırında çıkan yangında zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Mardin Mazıdağı ve Diyarbakır Çınar bölgelerinde yaşanan yangında, can ve mal kaybının yoğun olduğu, köylülerin yaşam alanlarının yok edildiği, doğal yaşamının tahrip olduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesinin bir zorunluluk haline geldiği gerekçesiyle hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yangın başladıktan sonra yetkililerin yangına zamanında ve etkili müdahale etmemesi yangını felakete çevirmiştir. Bölgedeki insanlar için yıkıcı etkileri bulunan bu yangın sonrası, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların ihtiyaçları öncelikli olarak dikkate alınmalı ve gereği yapılmalıdır. Yangının ardından, bölgede büyük çapta ormanlık alan, tarım arazileri ve doğal yaşam alanları yok olmuş, çiftçilerin tarım arazileri ve ekili tarlalarındaki mahsulleri zarar görmüştür. Bu durum bölgenin tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık ekonomisini olumsuz etkilemiş, bölgedeki biyolojik çeşitlilik büyük zarar görmüştür. Yangın, birçok yerleşim yerini vurmuş, yüzlerce ailenin evsiz kalmasına, geçim kaynaklarını kaybetmesine, elektrik ve su altyapılarının zarar görmesine sebebiyet vermiş, uzun vadede görülebilecek ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin tetikleyicisi olmuştur. Can ve mal kaybının yoğun olduğu, köylülerin yaşam alanlarının yok edildiği, doğal yaşamının tahrip olduğu bu felaketin sonuçları, acil müdahale gerektiren bir durum yaratmış olup, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini elzem hale gelmiştir. Bölge halkı felaketin sonuçları karşısında yalnız bırakılmamalı, bu kanun teklifi ile kayıpların telafisi için gerekli kaynaklar hızlıca sağlanmalı ve uzun vadeli onarım çalışmaları başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti, yangın zararı gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi - Son Dakika

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