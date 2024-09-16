DEM Parti Yeni Örgütlenme Modeline Geçiyor

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin daha iyi örgütlenebilmesi için yeni bir düzenlemeye gideceklerini, "coğrafi esaslı bölge modeli" şeklinde çalışacaklarını bildirdi.

Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisince gerçekleştirilen ve 4 gün süren Merkezi Örgütlenme Konferansı'nın tamamlandığını, konferansı, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın şahsında, Türkiye ve Filistin'de katledilmiş, kaybedilmiş tüm çocuklara ithaf ettiklerini söyledi.

Konferansın sonuç bildirgesi ile alınan kararları açıklayan Doğan, "Yeni bir örgütlenme modeline geçiyoruz." dedi.

Konferansta, partinin örgütsel mekanizmalarını, dönemin ihtiyaçları çerçevesinde yeniden ele aldıklarını aktaran Doğan, partinin daha iyi örgütlenebilmesi için, yerelden başlayarak merkeze doğru ilerleyecek, "coğrafi esaslı örgütlenme modeli"ne geçeceklerini anlattı. Parti Sözcüsü Doğan, şunları kaydetti:

"Yeni bir düzenlemeye gidildi. DEM Parti, önümüzdeki dönemde, 'coğrafi esaslı bölge modeli' ile örgütlenerek çalışacak. Toplumsal alanı örgütleyerek, güçlü dayanışma ağları örerek ve bunları genişleterek mücadeleyi birleştiren, toplumu savunmayı hedefleyen DEM Parti, demokratik, konfederal, yerel ve özgürlükçü mekanizmaların inşa edilmesi amacıyla Türkiye'de coğrafi esasa dayalı, Türkiye coğrafyasını esas alan, 12 bölge üzerinde, bölge koordinasyonu modeliyle örgütlenme kararı aldı."

Parti Meclisi üyelerinin, bölge koordinasyon modeline ilişkin yönetmelik ve çalışma esasları üzerinde hazırlık yaptığını dile getiren Doğan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından "coğrafi esaslı örgütlenme modeli"nin, Parti Meclisi'nin kararıyla hayata geçeceğini belirtti.