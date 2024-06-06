DEM Partisi İçişleri Bakanlığı'na yürüdü

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"Babaannem ile halam bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti"

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı yaptı. Açıklamanın ardından DEM Partililer İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Koçyiğit, "İçişleri Bakanı derhal bu kolluk şiddetini sonlandırmalıdır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı yaptı. Koçyiğit, şunları söyledi:

"FETÖ'nün mirasının üzerine oturarak yeni bir vesayetçi rejimi, faşizmi kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. Bunun ilk adımı olarak da Kürt halkının kazanılmış haklarını Kürt halkının iradesini, seçme ve seçilme hakkını gaspederek, bunu yapmaya çalışıyorlar. Pazartesi gününden beri Hakkari başta olmak üzere Türkiye halkları ayakta. Bu siyasi gaspa karşı demokratik tepkilerini ortaya koymaya çalışıyorlar.

TBMM'de 15 milletvekilini 150 AKP'li vekil linç etmek istedi. Şurada gördüğünüz dövizlerimizi AKP'li vekiller yırtıp yere atacak kadar uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı derhal bu kolluk şiddetini sonlandırmalıdır."

Açıklamanın ardından DEM Partililer, İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Partililer, "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" dövizleri taşıdı.