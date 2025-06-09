DEM Partisi'nden Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bakırhan'ın taziye mesajı şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum."