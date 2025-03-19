DEM Partisi'nden İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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DEM Partisi'nden İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını hukuksuz olarak değerlendirdi ve bu uygulamaların bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedef aldığını ifade etti.

19.03.2025 11:54  Güncelleme: 11:56
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(DİYARBAKIR) - DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarında, "Siyasal iktidar adına yürütülen bu hukuk dışı operasyonlar, bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedeflemektedir" değerlendirmesinde bulundular.

Küçük ve Hatun'un yaptıkları yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin polis operasyonuyla gözaltına alınmasıyla hukuk sınırlarını bir kez daha aşmış durum oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Her şeyden öte Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbullunun iradesini temsil ediyor ve bu irade gasp edilmeye çalışılıyor. DEM Partili belediyelere sınırsız bir keyfiyetle uygulatılan bu antidemokratik uygulama artık Türkiye'nin tamamında daha belirgin hale gelmiş durumda. Siyasal iktidar adına yürütülen bu hukuk dışı operasyonlar, bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedeflemektedir. Bu hukuk dışı uygulamalar, aynı zamanda Türkiye halklarının geleceğe dair olan barış ve demokrasi umutlarını kırmaya yöneliktir. Bu uygulamaların hiç kimseye fayda getirmediği geçmiş örneklerle sabittir. Bu uygulamalar toplum vicdanında mahkum olmuştur.

Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğun ve keyfiliğin karşısında yer alacağız. Kent uzlaşısını, ortak mücadeleyi, demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla savunacağız.  İstanbulluların iradesi olan Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalı."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partisi'nden İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Partisi'nden İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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