Demet Akbağ'a Aziz Nesin Emek Ödülü, 37. Ankara Film Festivali'nin açılışında verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Demet Akbağ'a Aziz Nesin Emek Ödülü, 37. Ankara Film Festivali'nin açılışında verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

37. Ankara Film Festivali, Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki törenle açıldı. Törende Aziz Nesin Emek Ödülü Demet Akbağ'a, Sanat Çınarı Ödülü Bülent Ortaçgil'e, Kitle İletişim Ödülü Atilla Dorsay'a, Vakıf Özel Ödülü ise Bige Önal ve Boran Kuzum'a verildi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, açılış ve onur ödülleri töreniyle başladı.

Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki törenin sunuculuğunu Nefise Karatay üstlendi.

Festival kapsamında bu yıl "Aziz Nesin Emek Ödülü" oyuncu Demet Akbağ'a, "Sanat Çınarı Ödülü" müzisyen Bülent Ortaçgil'e, "Kitle İletişim Ödülü" sinema yazarı Atilla Dorsay'a, "Vakıf Özel Ödülü" ise oyuncular Bige Önal ve Boran Kuzum'a verildi.

Törende konuşan Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Direktörü İrfan Demirkol, festival için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirterek, dünya ve Türk sinemasından özenle seçilen yapımları sinemaseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Festivalde yarışacak filmlerin akademisyenler, sinema yazarları ve sektör temsilcilerinden oluşan ön jüriler tarafından belirlendiğini bildiren Demirkol, "Biz bağımsız bir festivaliz. Türkiye'de tek bağımsız film festivali olduğumuz söyleniyor, gerçekten de öyleyiz." diye konuştu.

Demirkol, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara, jüri üyelerine ve festival ekibine teşekkür etti.

"Böyle bir festivale koşa koşa geldim"

"Kitle İletişim Ödülü"ne layık görülen sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda ödül aldığını belirten Dorsay, Ankara'nın, tarihi ve kültürel kimliğiyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Anadolu'nun pek çok kentini gezdiğini anlatan Dorsay, "Ankara bambaşka. Böyle bir festivale koşa koşa geldim." dedi.

Türk sinemasının son dönemdeki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dorsay, "Genel anlamda sinema biraz seyirci kaybetti gibi geliyor bana. Eskisi kadar parlak değil yani Türk sinemasının bundan daha parlak günleri oldu." ifadelerini kullandı.

Sinemacıların bu durum karşısında umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan Dorsay, daha iyi senaryolar yazılması, nitelikli yönetmen ve oyuncularla çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Türk sinemasının uluslararası alandaki başarılarına da değinen Dorsay, "Bizim Oscarlarda da adımız geçti. Başka festivallerde de adımız geçti. Bundan sonra da geçecek eminim." diye konuştu.

Sinemanın diğer sanat dallarını bir araya getiren önemli bir sanat olduğunu vurgulayan Dorsay, "Sinemayı sevin. Sinema 7. sanat. 6 sanat vardı, sinema geldi, hepsini birleştirdi. Sinemaya daha çok önem verin. Bağrınıza basın." çağrısında bulundu.

"Sanat Çınarı Ödülü"ne layık görülen müzisyen Bülent Ortaçgil ise Türkiye'yi çok sevdiğini, yaklaşık 50 yıl önce yazdığı bir şarkının bugün de kendisine yaşamını sürdürme imkanı sunduğunu söyledi.

Kendi şarkılarıyla yaşamını sürdürmekten mutluluk duyduğunu anlatan Ortaçgil, "Hayatımda olan, beni ben yapan bütün insanlara, bütün mekanlara ve olaylara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Bu ödül bana çok iyi geldi"

"Aziz Nesin Emek Ödülü"nü alan oyuncu Demet Akbağ, çocukluk yıllarından bu yana sahnede olmanın hayalini kurduğunu belirtti.

Bu hayalin kendisini bugün bulunduğu noktaya taşımasından duyduğu mutluluğu dile getiren Akbağ, "Epey bir zamandır yeni bir sinema filmiyle karşınızda olmamama rağmen bu ödül bana çok iyi geldi." dedi.

Akbağ, oyunculuk kariyeri boyunca yollarının kesiştiği ustalarına, hocalarına, rol arkadaşlarına, yönetmenlere, senaristlere, yapımcılara, set ve sahne emekçilerine teşekkür etti.

Kendisini yıllardır sevgiyle karşılayan seyircilere de teşekkür eden Akbağ, ödülünü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Vakıf Özel Ödülü"ne layık görülen oyuncu Bige Önal ise Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisi için büyük mutluluk ve onur olduğunu söyledi.

Emek verdiği ve çok sevdiği sinema alanında ödüle layık görülmenin kendisini duygulandırdığını belirten Önal, bağımsız sinemada çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Türk sinemasının geleceğinden umutlu olduğunu kaydeden Önal, "Çok güzel işler çıkıyor her sene. Çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi senaristlerimiz, çok iyi ekiplerimiz var, çok iyi oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Önal, törende yaptığı konuşmada, ödülünü sinema sektöründe kamera arkasında çalışan set emekçilerine ithaf ettiğini belirtti.

Festivalde "Vakıf Özel Ödülü"ne layık görülen diğer oyuncu Boran Kuzum ise sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

Gönderdiği video mesajla katılımcılara seslenen Kuzum, törende bulunmayı çok istediğini söyleyerek, bir Ankaralı olarak Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Açılış ve onur ödülleri töreni, sanatçı Zuhal Olcay'ın seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

37. Ankara Film Festivali, 20 Kasım'a kadar film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
Bülent OrtaçgilFilm FestivaliAtilla DorsayKültür SanatBoran KuzumDemet AkbağAziz NesinBige ÖnalMagazinAnkaraSinemaGüncelVakıfSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Malatya’da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı İşte o kazalar Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı
Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976’nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976'nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 00:26:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Demet Akbağ'a Aziz Nesin Emek Ödülü, 37. Ankara Film Festivali'nin açılışında verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android