Ankara'da Matmazel Adlı Köpeği Darbeden Sorumluların İş Akitleri Feshedildi

12.01.2026 20:28  Güncelleme: 01:56
Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki köpek Matmazel'in belediye görevlileri tarafından darp edilmesi sonucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluları görevden aldı. Adli soruşturma sürüyor.

(ANKARA)- Demetevler Metro İstasyonu'nda yaşanan olayda, 15 yaşındaki Matmazel isimli sokak köpeğinin belediye görevlileri tarafından darp edildiği tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluların iş akitlerini feshetti.

Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki sokak köpeği Matmazel'in darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan incelemede, veteriner raporları köpeğin darp edildiğini ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili belediye personelinin iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki "Matmazel" isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatılmıştı. Ankara Barosu'nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darp edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olayla ilgili adli soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

