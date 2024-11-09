Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla seslendirdiği klibi paylaştı.
Demir, sosyal medya hesaplarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla "Sarı saçlım mavi gözlüm" adlı şarkıyı seslendirdiği klibi yayınladı.
Paylaştığı 4,25 saniyelik klibin altına Demir, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum." notunu ekledi.
Son Dakika › Güncel › Demir'den Atatürk Anma Klibi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?