Demir Yolu Güzergahlarında İlaçlama Duyurusu - Son Dakika
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Demir Yolu Güzergahlarında İlaçlama Duyurusu

06.06.2026 15:17
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Bitlis, Malatya, Diyarbakır ve Van'da demir yolu güzergahları ilaçlanacak, vatandaşlara uyarı yapıldı.

Bitlis, Malatya, Diyarbakır ve Van'da TCDD Genel Müdürlüğü ekiplerince demir yolu güzergahlarında ilaçlama yapılacak.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Nisan-12 Mayıs tarihlerinde Malatya Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Malatya-Narlı, Malatya-Kurtalan, Diyarbakır-Mazıdağı, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy arası gar ve istasyonlarında ilaçlama yapılacağını belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Demir yolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin (platform, balast, travers vb.) kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demir yolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında belirlenen programa göre otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacaktır. Kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.

Demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğine yer verilen açıklamada, "Vatandaşların 14 gün boyunca ilaçlama yapılan tarihlerden itibaren demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önem arz etmektedir. Yöre halkının can ve mal emniyeti açısından ilaçlama yapılacak sahalara yaklaşmaması gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demir Yolu Güzergahlarında İlaçlama Duyurusu - Son Dakika

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