Demirci'de Badem Ağaçları Çiçek Açtı

27.03.2026 16:51
Demirci'de baharın gelişini simgeleyen badem ağaçları çiçek açtı, renk cümbüşü görüntülendi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, baharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve pembe çiçeklerin yaylalardaki sarı çiçeklerle buluşarak oluşturduğu renk cümbüşü dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan, kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde söz sahibi olan Demirci, badem üretimiyle de adından söz ettiriyor. İlçe genelinde etkili olan bahar yağmurlarının ardından uyanan doğa, görsel şölen oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalarda, badem ağaçlarının çiçekleri ile yerdeki sarı çiçeklerin uyumu göz kamaştırdı. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çeken bu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

YILLIK 400 TON BADEM ÜRETİMİ YAPILIYOR

Tarımsal çeşitliliğiyle bölge ekonomisinin lokomotifi olan Demirci'de, badem üretimi her geçen yıl stratejik önemini artırıyor. İlçede toplam 3 bin 500 dekar arazide gerçekleştirilen profesyonel badem yetiştiriciliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Modern tarım tekniklerinin uygulandığı bu geniş arazilerden, iklim koşullarına bağlı olarak yılda yaklaşık 400 ton badem üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisin katkı sağlanıyor.

Doğanın canlanmasıyla birlikte oluşan bu renk cümbüşü, üreticiler için de bereketli bir sezonun habercisi olarak nitelendiriliyor.

Haber - Kamera: İpek KALAY/ MANİSA -

Kaynak: DHA

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
