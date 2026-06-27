Demirci'de Ulaşım Yatırımları Hız Kazandı

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ilçedeki ulaşım yatırımlarının büyük bir ivme kazandığını bildirdi.

Kara, yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek Kara, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilçe merkezindeki kara yolları ağında yer alan yollara uygulanan sıcak asfalt, bu sezon Salihli karayolunda 14 kilometrelik Kılavuzlar Mahallesi istikametine kadar olan bölümde uygulanacak. Eş zamanlı olarak Selendi kara yolunda ise yapımı yarım kalan 25 kilometrelik güzergahta yol yapım çalışmalarına başlandı. Hayata geçirilen bu ulaşım yatırımları, tarım ve eğitim kenti olan Demirci'mize ekonomik ve ticari anlamda çok büyük bir kazanım sağlayacak."