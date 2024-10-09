Demirköy'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce Demirköy - İğneada kara yolunda Balyoz rampası ile Karayokuş mevkisi arasında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Karayolları 15. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol kenarı bariyer montajı ile trafik işaret ve tabela montaj işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kara yolunun araç trafiğine açılacağı belirtildi.

Grafik tasarım kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince grafik tasarım kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 14 Ekim-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Haftanın ilk 4 günü gerçekleştirilecek kursa katılmak isteyenlerin e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.