Demirköy\'de Kooperatif Bilgi Sistemi ve Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesi Eğitimi Verildi

Demirköy'de kooperatif bilgi sistemi ve tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim öncesi kooperatif bilgi sistemini anlattı.
Daha sonra tarımsal örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin bilgi verildi.
Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Demirköy'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Demirköy Emniyet Amirliği ekiplerince banka ve ATM çevreleri, resmi, özel kurumlar ile kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.
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