Demirköy\'de Toprak Kayması Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yola devrilen toprak ve taş parçaları İl Özel İdaresi, Demirköy Belediyesi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.