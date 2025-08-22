Demirözler Örgütü Elebaşı U.D. Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Rusya'da yakalanan 'Demirözler' suç örgütünün elebaşı olan U.D., Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D., adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, 'Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs ve 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleriyle duyurduğu operasyona ilişkin U.D., Samsun'a getirildi. U.D.'nin ayrıca, 2020 yılında Atakum'da Y.C.'nin, 2024'te ise Canik'te A.C.'nin öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu, 8 ayrı dosya kapsamında arandığı, bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D., adliyeye sevk edildi.