Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül'de tahliye olacak, artık Diyarbakırlılara emanettir - Son Dakika
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Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül'de tahliye olacak, artık Diyarbakırlılara emanettir

Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül\'de tahliye olacak, artık Diyarbakırlılara emanettir
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezasını tamamlayarak 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını açıkladı. Demirtaş, Mızraklı'nın durumunu eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile karşılaştırarak 'Artık size emanettir' dedi.

(ANKARA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezasını tamamlayarak 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını kaydetti, Diyarbakırlılara "artık size emanettir" diye seslendi. Ankara'da şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'i de hatırlatan Demirtaş, "Dört ay belediye başkanlığı yapabilmiş suçsuz, günahsız, yüreği sevgiyle dolu Diyarbakır'ın doktoru, 7 yıldır tutulduğu hücreden, 25 yıl belediye başkanlığı yapmış Ankara'nın parsel parsel günah yüklü şahsiyetinin sakız çiğneyerek adliyeye girişini izliyor" ifadelerini kullandı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, QAD için kaleme aldığı yazıda yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliye olacağını açıkladı.

Mızraklı'nın yalnızca 4 ay belediye başkanlığı yapabildiğini belirten Demirtaş, yazıda "Dr. Adnan Selçuk Mızraklı 63 yaşında, Diyarbakır'ın yüreği sevgiyle dolu genel cerrahı. Sadece 4 ay belediye başkanlığı yapabildi. Sonrasında suçsuz, günahsız, delilsiz, hukuksuz 7 yıl hapis" ifadelerine yer verdi. Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek gelişini hatırlatarak karşılaştırma yaptı. Demirtaş, şunları kaydetti:

"4 ay belediye başkanlığı yapabilmiş suçsuz, günahsız, yüreği sevgiyle dolu Diyarbakır'ın doktoru, 7 yıldır tutulduğu hücreden, 25 yıl belediye başkanlığı yapmış Ankara'nın parsel parsel günah yüklü şahsiyetinin sakız çiğneyerek adliyeye girişini izliyor. Şahıs az sonra elini kolunu sallayarak adliyeden çıkıyor, 'Ben öyle çekirge gibi üç defa değil, 500 defa sıçradım' diyor. 'Keramet sakızda mı acaba, sen bir defa bile sıçrayamadın Hoca' diyorum. 'Yok' diyor, 'O çiğnediği sakız değil, insanlık onuru. Ben bir defa bile çiğnemedim, çiğnetmedimde."

"ARTIK SİZE EMANETTİR"

Demirtaş, Mızraklı'nın tahliyesine ilişkin, "Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır'ın 4 ay belediye başkanlığına karşı 7 yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi" diye yazdı.

Mızraklı ile son 5 yıldır karşılıklı olarak birbirlerine emanet olduklarını belirten Demirtaş, "Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir. Hoca, Salı akşamı Diyarbakır'da hayırlısıyla. Kesin, Sakızcı Memo da karşılamaya gelir. Yalnız, bizim sakızcımız çok haysiyetlidir, başkalarıyla karıştırmayın sakın" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül'de tahliye olacak, artık Diyarbakırlılara emanettir - Son Dakika

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