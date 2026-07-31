Demirtaş'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
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Demirtaş'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması

Demirtaş\'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması
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Selahattin Demirtaş, Güran cinayetinde hukuki delillerin yetersiz olduğunu savundu.

(ANKARA) - Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Narin Güran cinayetine ilişkin dosyayı hukukçu gözüyle incelediğini belirterek, "Dosya kapsamındaki deliller ışığında suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar'dır. Anne, ağabey ve amcanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması tam bir hukuk faciasıdır" dedi.

Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Dosyayı hukukçu gözüyle incelediğini belirten Demirtaş, dosyadaki somut delillerle suçu ispatlanabilen tek kişinin Nevzat Bahtiyar olduğunu savundu.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen mahkumiyet kararlarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu öne süren Demirtaş, "Dosya kapsamındaki deliller ışığında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın, ağabeyi Enes Güran'ın ve amcası Salim Güran'ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları tam bir hukuk faciasıdır" ifadelerini kullandı.

"MAHKUMİYET SOMUT VE ŞÜPHEDEN UZAK DELİLLERE DAYANMALIDIR"

Mahkeme kararının kamuoyu baskısından etkilendiğini savunan Demirtaş, ceza hukukunun temel ilkesinin mahkumiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması olduğunu belirtti.

"Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini hatırlatan Demirtaş, dava dosyasındaki mevcut delillerin anne ve amca hakkında verilen cezaları teknik olarak desteklemediğini savunarak, "Anne ve amcanın suçlu oldukları hukukun evrensel ilkeleri gereğince şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanamamıştır" dedi.

"İSTİNAF VE YARGITAY BU KARARLARI BOZMALIYDI"

Demirtaş, yeni bir delil veya itiraf ortaya çıkmadığı sürece mevcut dosya kapsamında anne ve amcanın suçluluğunun ispatlanamadığını öne sürerek, "Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde bu cezaların kesinlikle bozulması gerekirdi. Hukuk bunu gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Kamu vicdanını tatmin etme amacıyla ispatlanmamış kişilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin adalet olmayacağını belirten Demirtaş, "Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışarıdayken annesinin, ağabeyinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

DİYARBAKIR BAROSU VE ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Selahattin Demirtaş açıklamasında, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere hukuk çevrelerine dosyada adaletin sağlanması için çaba gösterme çağrısı yaptı. Adalet Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Demirtaş, dosyanın titizlikle incelenerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a başvurulmasını istedi. Demirtaş, "Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları, Narin Güran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika

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