Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yardımlaşmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın sürmesi temennisinde bulundu.
Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek günde, sevinç ve mutluluk içinde olunması gerektiğine ancak Gazze'de İsrail zulmünün sürdüğüne dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:
"Bugün Gazze'de, Filistin topraklarında 'Batı' desteği ile süren İsrail zulmü, Yemen'de süren ve binlerce çocuğu açlıkla, kıtlıkla baş başa bırakan rezil vekalet savaşı, Mozambik'te yaşanan kolera salgını ve dünyanın sair coğrafyalarında yaşanan türlü acılar, dahası bir sene evvel yaşadığımız depremin ardından deprem illerinde süren, kapanmaz, onmaz yaralar bir bayram sevinci yaşamaktan uzak kılıyor bizleri."
Uysal, milletin ihtiyacı olan ve ramazan ayında en yüksek seviyede hissedilen yardımlaşmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın sürmesini dileyerek, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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