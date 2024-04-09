Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yardımlaşmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın sürmesi temennisinde bulundu. Ancak Gazze'de İsrail zulmünün sürdüğüne dikkat çekti ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıları hatırlattı.

09.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yardımlaşmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın sürmesi temennisinde bulundu.

Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek günde, sevinç ve mutluluk içinde olunması gerektiğine ancak Gazze'de İsrail zulmünün sürdüğüne dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de, Filistin topraklarında 'Batı' desteği ile süren İsrail zulmü, Yemen'de süren ve binlerce çocuğu açlıkla, kıtlıkla baş başa bırakan rezil vekalet savaşı, Mozambik'te yaşanan kolera salgını ve dünyanın sair coğrafyalarında yaşanan türlü acılar, dahası bir sene evvel yaşadığımız depremin ardından deprem illerinde süren, kapanmaz, onmaz yaralar bir bayram sevinci yaşamaktan uzak kılıyor bizleri."

Uysal, milletin ihtiyacı olan ve ramazan ayında en yüksek seviyede hissedilen yardımlaşmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın sürmesini dileyerek, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk ve İslam alemi ile tüm inananların Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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