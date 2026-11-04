Demokratlar Kongre'de iki kanatta çoğunluk kazandı, Mike Johnson hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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Demokratlar Kongre'de iki kanatta çoğunluk kazandı, Mike Johnson hayal kırıklığına uğradı

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ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluk kazandığını gösteren sonuçlar Cumhuriyetçilerde tepki ve öz eleştiriye yol açtı. Meclis Başkanı Mike Johnson hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, Cumhuriyetçilerden öz eleştiri çağrıları yükseldi.

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiğini gösteren sonuçlar Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkisine ve parti içi eleştirilere neden oldu.

BBC'nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ara seçim sonuçlarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" ancak bunun kendisini yıldırmayacağını belirtti.

Wisconsin eyaletini 2011'den bu yana temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, BBC'nin Radio 4 kanalına yaptığı açıklamada, İran savaşının ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın "insanların zihnini ağır biçimde meşgul ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar Cumhuriyetçilerin kalesi olarak anılan Texas eyaletinde Senato yarışını kaybeden Ken Paxton, Cumhuriyetçilerin "ülke genelinde zor bir gece geçirdiğini" kabul ederken "Henüz bitmedi." yorumunu yaptı.

"Medyayı, anketleri veya seçmenleri suçlamak yerine aynaya bakmaya başlamalıyız"

Cumhuriyetçi Utah Senatörü John Curtis, Demokratların seçimi açık ara önde götürdüğüne dair ilk sonuçların ardından öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti.

Curtis, "Substack" adlı paylaşım sitesindeki değerlendirmesinde, "Bu geceki ağır yenilgi bir uyanış çağrısı olmalı. Medyayı, anketleri veya seçmenleri suçlamak yerine aynaya bakmaya başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin Utah Senatörü Mike Lee de sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturulmuş Titanik'in batış videosunu paylaşarak "Şu anki ruh hali." değerlendirmesinde bulundu.

Kentucky Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de "Bu geceki sonuç, Demokratlara veya sosyalist ilkelere güvenmekle ilgili değil. Cumhuriyetçilerin verdikleri sözlere ihanet etmesinden hesap sorulmasıyla ilgili." dedi.

"Amerikan halkı Trump'a açık bir mesaj verdi"

Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ara seçim sonuçlarının Donald Trump yönetimine yönelik bir tepki olduğunu savundu.

Greene, "Bu gece tamamen Trump hakkında bir referandumdu. (Trump) İnsanlara kendisi de pusuladaymış gibi oy vermelerini söyledi ve onlar da öyle yaptı." ifadesini kullandı.

Trump'ı, Jeffrey Epstein'e ilişkin belgeleri gizlemek, kimsenin istemediği bir savaş başlatmak ve zengin bağışçıların çıkarlarını halkın önüne koymakla suçlayan Greene, Cumhuriyetçilerin Trump'ın politikalarına sessiz kaldığını belirtti.

"Bu gece Amerikan halkı Trump'a açık bir mesaj verdi." ifadesini kullanan Greene, Cumhuriyetçi Partinin de seçim sonuçlarından ders çıkararak politikalarında köklü değişikliklere gitmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Matthews, sonuçları doğrudan Trump'a bağladı

Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Matthews, seçim yenilgisinin doğrudan Başkan'ın politikalarından kaynaklandığını savundu.

Matthews, Washington Examiner gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Trump'ın suçlayabileceği kendisinden başka kimse yok. İran ile bir savaş başlattı, Amerikalılar için maliyetleri artıran gümrük vergileri getirdi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini (ICE) acımasız kitlesel sınır dışı işlemleri için sahaya sürdü ve yönetimi boyunca büyük bir yolsuzluğa başkanlık etti. Bunların tamamı seçmen öfkesini körükleyen kendi kendini vurma hamleleridir ve bu akşam o öfke sandığa yansıdı." ifadesini kullandı.

"Seçmenin tercihinde ekonomi ve aday profilleri belirleyici oldu"

Trump'ın ilk dönemindeki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ve eski Temsilciler Meclisi Üyesi Mick Mulvaney de seçmenin sandıktaki tercihinde ekonomi ve aday profillerinin belirleyici olduğunu savundu.

Mulvaney, CNBC kanalında katıldığı yayında, Cumhuriyetçi Partinin aldığı yenilgiye Orta Doğu'daki gerilimlerin doğrudan yansıdığını belirterek, "İran savaşı, yüksek enflasyon ve fırlayan benzin fiyatlarından rahatsız olan seçmenler, adaylara ilişkin memnuniyetsizlikle de karşılaşınca 'artık yeter.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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