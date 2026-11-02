Demokratlar Partisi 8 sandalye kazandı, Eisenkot'a başbakanlık desteği verecek

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim'deki genel seçimlerin ardından muhalefetteki Demokratlar Partisi, başbakanlık için Gadi Eisenkot'u destekleyeceğini açıkladı.

Demokratlar Partisi, Yair Golan'ın resmi seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, genel seçimlerden 8 sandalye kazanarak çıkan Demokratlar Partisi'nin liderlik koltuğunda oturan Golan'ın Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümet kurma görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermesini isteyeceği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı Siyonist muhalefet bloğundaki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ile Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett de benzer şekilde başbakanlık için Eisenkot'a desteklerini duyurmuşlardı.

Muhalefet bloğu koalisyon kurma çabalarını koordine etmek üzere yarın toplanıyor

İsrail'de 48 sandalye elde eden Siyonist muhalefet bloğunun liderlerinin yarın sabah Herzliya kentinde koalisyon kurma çabalarını koordine etmek için bir araya geleceği duyuruldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, toplantıya Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Beyahad Partisi listesinden meclise giren eski Başbakan Yair Lapid'in katılacağı belirtildi.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.