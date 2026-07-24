Demre'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan 2 Kişi Tahliye Edildi
Demre açıklarında rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Demre açıklarında seyreden gezi teknelerindeki kişilerin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler tarafından teknelerden alınan 2 kişi, tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Demre'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan 2 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?