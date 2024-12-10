Demre'deki Tarihi Kaya Mezarı Önüne Kaçak Ev Yapıldı - Son Dakika
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Demre'deki Tarihi Kaya Mezarı Önüne Kaçak Ev Yapıldı

Demre\'deki Tarihi Kaya Mezarı Önüne Kaçak Ev Yapıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde binlerce yıllık tarihi kaya mezarının önüne kaçak bir ev yapıldı. Demre Belediyesi, evin kaldırılması için tebligat göndermesine rağmen, ev henüz kaldırılmadı. Belediye Başkanı, tarihi alanların korunması gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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ANTALYA'nın tarih ve doğanın iç içe geçtiği ilçelerinden Demre'de binlerce yıllık tarihi kaya mezarın önüne kaçak ev yapıldı. Kaya mezarın görünümünü engelleyen evin kaldırılması için Demre Belediyesi tarafından gönderilen tebligata rağmen karar uygulanmadı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Demre ilçesi, hem tarihi hem kültürel güzellikleriyle turistlerin cazibe merkezlerinden biri. Uzun yıllar Likya Uygarlığı ve Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü, tarihi M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar uzanan ilçe, açık hava müzesi gibi. İlçenin birçok yerinde bulunan lahit ve kaya mezarları ise tahrip edilmiş durumda.

Ancak bazı noktalarda bulunan binlerce yıllık lahitler, evlerin bahçelerinde kalmış. Kaleüçağız Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde kalan lahdin yanında el arabası, tahta kapılar olduğu görüldü. Yine aynı mahallede bulunan bir otoparkın içerisindeki lahdin etrafı saksılara dikilen çiçeklerle çevrilirken, üstünden elektrik kablosu geçirilen lahdin yanına ise kullanılmayan eşyalar istiflendi. İlçenin bir başka noktasında ise tarihi lahitlerin zeytin ağaçlarının ortasında kaldığı, yakınında bulunan kaya mezarlarının ise tahrip edildiği görüldü.

İlçenin Çevreli Mahallesi'nde tahrip edilmiş haldeki bir kaya mezarının önüne ise prefabrik ev yapıldı. Daha önce defineciler tarafından tahrip edilen binlerce yıllık kaya mezarın yaklaşık 10 metre önündeki alanı telle çeviren kişi, prefabrik evde ailesiyle yaşamaya başladı. Demre Belediyesi'nin evin kaldırılmasına yönelik yaptığı tebligatlara rağmen kaya mezarın görünüşünü engelleyen ev kaldırılmadı.

Konuya ilişkin bilgi veren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Biz kendisine gereken yazıyı yazdık. 2-3 defa tebliğ etmemize rağmen arkadaşımız yapıyı kaldırmadı. Biz yoldan geçenlerin sağlı sollu lahitleri görmesini, ilçemizin tarihinin ön plana çıkmasını istiyoruz. Yazılı tebliğ ile hareket ediyoruz. Kanun ve prosedürlerin sonucunda en kısa sürede orası kaldırılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Demre'deki Tarihi Kaya Mezarı Önüne Kaçak Ev Yapıldı - Son Dakika

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