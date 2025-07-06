DENEYAP Proje Şenliği 18 Bin Öğrenciyi Buluşturdu - Son Dakika
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DENEYAP Proje Şenliği 18 Bin Öğrenciyi Buluşturdu

06.07.2025 13:48
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81 ilde düzenlenen şenlikte, öğrenciler acil durum çözümleri geliştirdi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin katıldığı Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, 81 ilde 18 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri gençleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.

18 binden fazla atölye öğrencisinin katılımıyla 81 ildeki 131 atölyede eş zamanlı olarak Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler takım halinde geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Proje şenliğinin ana teması bu yıl acil durum uyarı ve müdahale sistemleri olarak belirlendi. Öğrenciler; deprem, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve sağlık acil durumları gibi kritik senaryolara yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Geliştirilen prototiplerde, sıcaklık, nem, gaz, hareket, ışık gibi sensörler ve mikrodenetleyicilerden oluşan sistemler kullanıldı.

Her biri 4-6 kişilik takımlar halinde çalışan öğrenciler, kendi şehirlerindeki atölyelerde projelerini jüriye sunuyor. Öğrencilerin geliştirdiği sistemler, teknik doğruluğun yanı sıra yenilikçilik, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kriterleriyle de değerlendiriliyor.

Dün başlayan ve bugün devam eden proje şenliği, gün sonunda dereceye girenlerin duyurulmasıyla sona erecek.

"Türkiye genelinde proje şenliğine 18 bin 500 öğrenci katıldı"

DENEYAP Türkiye Koordinatörü Banu Aras, proje şenliğinin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan İstanbul Kurtköy Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde proje şenliğine 18 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Aras, atölye bazında ortaokul ve lise olarak kategorilere ayırdıklarını ve değerlendirme sonucunda öğrencilerin derecelendirileceğini söyledi.

Aras, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilerin teknolojiyi kullanmanın ötesinde teknolojiyi ürettiğine işaret ederek, "Bunu yaparken hem yenilikçi fikirler geliştiriyor hem de takım ruhu sergiliyorlar. Gelecek onların elinde ve biz bu gelecekten çok umutluyuz." diye konuştu.

"Mini Termo" bebeklerin ateş takibini yapıyor, "Felaket Savar" gaz kaçaklarının önüne geçiyor

Çok sayıda takımın projeleriyle yer aldığı etkinlikte, üyelerini Zeynep Zümra Erdoğan, Yağmur Şenel, Ayşe Melek Türk ve Yusuf Eymen Bulutcu'nun oluşturduğu Kod Yıldızları takımı Mini Termo isimli projelerini sergiledi.

Zeynep Zümra Erdoğan, bebeklerin ateşlerinin takibini sağlayan, ani ateş yükselmelerinde ebeveynleri bilgilendiren bir ateş ölçer yaptıklarını söyledi. Mini Termo isimli bu ateş ölçer sayesinde gece bebeklerin ateş takibinin yapılabildiğini anlatan Erdoğan, ateşin 37 derecenin üzerine çıkması durumunda sistemin ışıklı ve sesli olarak uyarı verdiğini ifade etti.

Ram isimli takım da projeleri Felaket Savar'ı etkinlikte sergiledi. Takım üyeleri Ayşe Naz Adıgüzel, Raziye Sultan İnce, Mina Tuncer ve Agah Erdem Koşar'ın geliştirdiği proje, gaz kaçakları sebebiyle ortaya çıkan yangınların önüne geçilmesini sağlıyor.

Takım kaptanı Raziye Sultan İnce, projeleriyle yangın, gaz patlaması ve gaz kaçağı gibi sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Evlerde ocak ve kombi gibi gaz kaçağının en fazla olabileceği yerlere gaz sensörümüzü yerleştiriyoruz. Bu sensör gazı algıladığı zaman alarm vererek bu kaçakların büyümesini engelliyor. Böylece erken uyarı sağlanıyor. Kaçak algılandığı durumda kullanıcının akıllı telefonuna bildirim de gönderebiliyoruz." diye konuştu.

Yangın tespit dronundan deprem uyarı sistemine kadar birçok proje sergilendi

Etkinlikte projelerini sergileyen bir diğer takım ise Prof. Çözüm oldu. Yiğit Hamza Pusat, Emir Kerem Demir, Ahmet Selim Piştofoğlu, Hamza Apaydın ve Yusuf Emir Aydınlıoğlu'nun üyelerini oluşturduğu takım yangın tespit dronu geliştirdi.

Yiğit Hamza Pusat, orman yangınlarını büyümeden söndürebilecek otonom bir sistem geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda yangın tespit dronunu oluşturduklarını söyledi. Dronun altında termal kameraların yer aldığını ve bu kameraların çektiği görüntülerin işlendiğini anlatan Pusat, "Dronumuz, yangın algılandığı durumda sistemi çalıştırarak alev söndürme topunu gönderiyor ve yetkilere haber veriyor." dedi.

Üyelerini Nisa Dila Oruç, Beren Eyili, Defne Kayacıoğlu ve Mercan Hira Anayurt'un oluşturduğu Üretken Yazılımcılar takımı da Depremokur projeleriyle etkinlikte yer aldı.

Defne Kayacıoğlu, geliştirdikleri projenin, depremin şiddetini algılayarak 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerde "Şu anda ciddi bir sarsıntı var, lütfen yaşam üçgeni oluşturun, sakin olun, deprem durunca binayı boşaltın" şeklinde yazılı uyarı verdiğini belirtti.

Takım kaptanı Nisa Dila Oruç ise Depremokur'un üzerindeki ekran ve ışığı aracılığıyla uyarılarda bulunduğunu aktararak, "Sesli bir uyarı sistemi koymak istemedik çünkü deprem anında insanlar ses sebebiyle panik olabilir. Bu nedenle uyarılarda ekran ve led kullanmayı tercih ettik. Uyarıların rahat gözükmesi ve ürünün dikkati çekmesi için özel renk tercihleriyle tasarımı oluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENEYAP Proje Şenliği 18 Bin Öğrenciyi Buluşturdu - Son Dakika

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