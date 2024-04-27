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DENİB'in Genç buluşçuları ödülleriyle buluştu

DENİZLİ - Denizli İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Denizli Valiliğinin himayelerinde düzenlenen "Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması" nın 6.'sı, gerçekleşti.

Özgün tasarımlı inovatif projelere zemin hazırlamak, öğrencileri bu yönde teşvik etmek, ayrıca yenilikçi fikirleri öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla il genelindeki ilkokul-ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nın finali büyük bir heyecanla gerçekleşti. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler öncesinde buluşlarını sergiledi. Sergilemenin ardından düzenlenen törene Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek katıldı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu final gecesinin açılış konuşmasında, "Bu yarışmada çocuklarımızın daha da büyüdüğünü görüyorum. Daha önceden gördüğümüz projeler daha da yerine oturmuş. Çocuklarımızda bunları ifade etmekte her geçen gün daha da başarılı oluyorlar. Bu sene yaklaşık bin proje teklifi geldi. Böylece tek seferde ihracatı ve ihracatçıyı çocuklarımıza anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızın projelerinde hepimizin gördüğü üzere aralarında farklı fikirler var. Yeni bir jenerasyon, oyunlar veya yapay zekayla bu eylemi gerçekleştiriyorlar" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bir ihracat oluşturmak istiyorsak, toplumumuza katma değer oluşturmak istiyorsak ve bu katma değerlerle müreffeh, huzurlu ve mutluluk dolu, gelecekte başkalarına bilim ihracat eden bir ülke olmak istiyorsak bu etkinlik bu açıdan çok önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

İnovatif Fikirler Yarışması İlkokul Kategorisi'nde Eylül Tepekule birinci, Egemen Kocagöz ikinci, Doğa Arpaç üçüncü, Lütfiye Evren Kulaç dördüncü olurken, DENİB özel ödülü ise Berin Yağmur Yılmaz'a verildi.

İnovatif Fikirler Yarışması Ortaokul Kategorisi'nde Elif Öykü Asiltürk birinci, Huriye Beyza Öğünç-Zehra Begüm Batmaz ikinci, Erol Çetin üçüncü olurken, DENİB özel ödülü Batuhan Batmazoğlu ve Hasan Utku Bosun kazandı.

İnovatif Fikirler Yarışması Lise Kategorisi'nde Kasım Uskutoğlu birinci, Defne Naz Engin, Sude Arapoğlu ve Mustafa Aytekin Yıldırım ikinci, Alperen Çakar üçüncü olurken, Ayperi Alparslan, Ecrin Nur Demirtaş, Murat Saranlı, Evrim Naz Nalbantoğlu ve Yağız Gökşin DENİB Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Dijital Oyun İçerik Geliştirme Ortaokul Kategorisi'nde Melek Naz Yumrukaya birinci, Mert Ali Ongun ikinci olurken, Emir Erçelik üçüncü oldu.

Dijital Oyun İçerik Geliştirme Lise Kategorisi'nde ise Hüseyin Konak birinci, Metin Tokuç ikinci, Yaşar Yiğit Ekren ise üçüncü oldu.