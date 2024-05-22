Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Başladı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı. Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, aksaklıkları tespit etmeyi ve gidermeyi amaçlamaktadır. Tatbikatta Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birçok arama kurtarma aracı ve personel görev yapmaktadır. Tatbikatın ilk senaryosunda bir ticari gemiden gelen tehlike sinyali üzerine arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirilirken, ikinci senaryoda bir yolcu motorunda çıkan yangın sonrası kurtarma faaliyetleri ve yangın söndürme çalışmaları yapılacaktır. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve 15 ülkeden 28 gözlemci takip etmektedir.

22.05.2024 07:03
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Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmeyi ve gidermeyi amaçlayan tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Deniz Aslanı-2024'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 3 bot, 2 uçak, 2 helikopter ile arama kurtarma ihtisaslı personel tatbikatta görev yapacak.

İki senaryoyu içerecek tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip ediyor.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Jandarma, Spor, Güncel, Son Dakika

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