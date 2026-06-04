Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı

04.06.2026 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizinde gerçekleştirilen tatbikat, arama-kurtarma yeteneklerini test etmek amacıyla yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonu artırmak, uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, eğitimleri geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini test etmek amacıyla icra edilen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri görev yapacak.

İki senaryoyu içeren ve 500 personelin görev aldığı tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

07:44
Bahçeli’den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir’in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
07:15
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
06:54
Dubai Prensi’nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı BM’ye acil müdahale çağrısı yapıldı
Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı
06:42
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
06:37
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
06:30
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 08:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.