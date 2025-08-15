Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası Hazırlandı

15.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, tek kullanımlık deniz çöpleriyle mücadele için 22 kurumu kapsayan eylem planı açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek Kullanımlık Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası"nın hazırlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün literatür taramaları, düzenlenen çalıştaylar, kurumsal anket ve TÜİK tarafından gerçekleştirilen kamuoyu anketi sonuçlarına dayanarak hazırladığı eylem planında 22 kamu kurum ve kuruluşu kapsayacak, 44 eylem yer alıyor.

Yol haritasıyla tek kullanımlık plastiklerin geri dönüşümle üretilmesinin yaygınlaştırılması, aynı zamanda tüketiminin azaltılmasına yönelik adımların hayata geçirilmesi sağlanacağı belirtilen açıklamada, mikroplastikler de dahil olmak üzere ekosisteme deniz çöpü girdilerini azaltmak, deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki deniz çöpü baskısını hafifletmek için izlenecek adımlar belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda, yol haritasında plastik sektöründen başlanarak üretim ve kullanımda kısıtlamalar ile çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri de içeren eylem adımları sıralandı.

Kısa vadede tek kullanımlık plastik ürünleri kısıtlama

Açıklamada, ilk etapta 2025-2027 yıllarını kapsayan kısa vadeli eylem planı hayata geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, "Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlanıp, tek kullanımlık plastiklere yönelik mevzuat hazırlanacak.

Listelenecek tek kullanımlık plastik ürünlerin kısıtlanması ve yasaklanması, gıda ambalajları ve içecek kapları için tüketimin azaltılmasına yönelik mevzuat çalışması yürütülecek. Ücrete Dayalı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) planları belirlenecek.

Plastik sektörünün üretim aşamasında sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olacağı belirten açıklamada, yine üretim aşamasında geri dönüştürülmüş plastik ham maddeyle içecek kapları ve şişeler için özel tasarımlar oluşturulup otel, restoran ve kafe gibi hizmet sağlayan tesisler ile turizm sektörlerinde sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, doldurulabilir alternatiflerin yaygınlaştırılması sağlanacağı kaydedildi.

Bununla birlikte tek kullanımlık plastikler ve etkileri konusunda kamu bilincini geliştirmek amacıyla her yaşa her kesime hitap eden farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri, iletişim kampanyaları kamu, özel sektör, endüstri ve STK'ların iş birliğiyle oluşturulacak.

Orta vadede ambalaj atıklarının kontrolünde AB kriterlerine uyum

Orta vadeli eylem planın ise 2028-2032 yıllarını kapsayacağını aktarılan açıklamada, bu aşamada "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nin AB düzenlemelerine uyumlu olarak revize edileceği, pet şişelerin ayrı toplanma oranının yüzde 77'ye ardından yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor.

Orta vadeli eylem planı kapsamında içecek kapları, tekli ürünler, ıslak mendiller ve tütün ürünleri için etiketleme zorunluluğu getirilip, tek kullanımlık plastik etkileri ve yeniden kullanılabilir alternatifler konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Bu kapsamda, mikroplastik kaynaklarının haritalanması, izlenmesi ve denizler için izleme programı geliştirilmesi, etkili azaltma önlemleri oluşturmak amacıyla kara ve deniz kökenli kaynaklardan salınan mikroplastik miktarının tespit edilmesi, düzenli izlenmesi ve sıcak noktaların bölgesel haritalandırılması sağlanacak.

Öte yandan kamu kurumlarında, akademide, özel sektörde ve STK'larda mikroplastikler konusunda kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Uzun vadede "tek kullanımlıklar" yerine "yeşil alternatif" hedefi

Uzun vadeli eylem planının ise 2033 ve sonrasını kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada, yeniden kullanım ve doldurma gibi döngüsel iş modellerinin yaygınlaştırılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, biyobozunurluk ve kompostlanabilirlik test kapasitesi uluslararası standartlara uygun hale getirilip, tek kullanımlık plastik alternatiflerinin yeniden kullanılabilir, doldurulabilir olarak tasarımı, geri dönüştürülmüş alternatif malzeme kullanımı için araştırma-geliştirme ve ürün-geliştirme desteği sağlanarak 12'inci Kalkınma Planı'nda bahsi geçen Yeşil Kamu Alım Stratejileri'ne satın alımlarda mikroplastiklerin kısıtlanmasına yönelik kriterler eklenecek.

Mikroboncuk içeren dudak ürünleri, tırnak ürünleri ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme çalışmaları hazırlanan eylem planı içeriğinde yer alacak.

Uzun vade planıyla "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği" izleme parametreleri arasına mikroplastiklerin eklenmesi ve AB mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde güncellenmesi için yasal alt yapı hazırlanacak. Evsel ve kentsel arıtma çamurlarında mikroplastiklerin izlenmesi için yasal düzenleme yapılması sağlanacak.

"Tek değil sürdürülebilir üretim diyoruz"

Bakan Kurum da Next Sosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, yol haritasının hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor. Denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip 'tek' değil sürdürülebilir üretim diyoruz. Depozito Sistemi gibi uygulamalarla destekleyeceğimiz 'Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritamız' hayırlı olsun."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Plastik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
15:14
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz Çöpleriyle Mücadele Yol Haritası Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.