Deniz Eliş, Bosna Hersek\'ten Türkiye\'ye Döndü

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BOSNA Hersek'te alıkonulduğuna dair haberler bulunan, Dışişleri Bakanlığı 'nın araya girmesi ile ulaşılan Deniz Eliş (25), memleketi Gaziantep 'e geldi.

Gezmek için Gaziantep'ten Bosna Hersek'e giden Deniz Eliş'in alıkonulduğuna dair haberlerin ardından Dışişleri Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün (26 Eylül) ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir" açıklaması yapılırken, Zagreb Büyükelçiliği'ne getirilen Deniz Eliş'in işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Eliş, İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Eliş'i, ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı. Bir süre annesi İlknur Eliş'e sarılan Deniz, ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Eliş, "Şu an çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.