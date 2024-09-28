Deniz Eliş Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
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Deniz Eliş Türkiye'ye Döndü

Deniz Eliş Türkiye\'ye Döndü

Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz Eliş, Gaziantep'e döndü, ailesine kavuştu.

28.09.2024 10:16
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Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş, memleketi Gaziantep'e geldi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı.

Bir süre ailesine sarılan Eliş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Zagreb Büyükelçiliği'ne teşekkür eden Eliş, "Çok mutluyum şu an. Allah kimseye yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Milletvekili Meriç ise Eliş'in ailesine kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Büyükelçimize, başkonsolosluğumuza, ilgilenen tüm Dışişleri Bakanlığına, aile ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Önceki gün Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu ve konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Saraybosna Büyükelçiliği ve Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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