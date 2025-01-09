Deniz Feneri 1610 Aileye Yardımda Bulundu - Son Dakika
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Deniz Feneri 1610 Aileye Yardımda Bulundu

Deniz Feneri 1610 Aileye Yardımda Bulundu

Deniz Feneri Derneği Kastamonu, ihtiyaç sahibi 1610 aileye 25.6 milyon lira yardım ulaştırdı.

09.01.2025 16:49
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Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, geçen yıl ihtiyaç sahibi 1610 aileye 25 milyon 641 bin lira ayni ve nakdi yardım yaptıklarını belirtti.

Bitkin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Deniz Feneri Derneğinin 30 yıldır Anadolu'da ve mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

Kastamonu'da da insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Bitkin, bağışçıları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye, gözyaşlarını dindirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği olarak 2024 yılında 1610 aileye ayni ve nakdi yardım yaptıklarına işaret eden Bitkin, şunları kaydetti:

"Özellikle İzmir'den, Antalya'dan, Ankara'dan ürünler getirerek buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize daha çok destek olmaya çalıştık. Gıda, eşya, sağlık ve birçok kategoride vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 14 milyon 592 bin lira ayni yardım, 11 milyon 49 bin lira da nakit yardımı sağlayarak, toplamda 25 milyon 641 bin lirayı Kastamonu'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bağışçılarımızın bize emanetleri güvenilir ellerde ve en uç noktadaki ihtiyaç sahibimize ulaştırmaya çalışıyoruz."

Kastamonu ve mazlum coğrafyalarda 2025 yılında da faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getiren Bitkin, "30 yıldır yeryüzünde ihtiyaç sahibi yoksul insan kalmasın diye uğraşıyoruz. Yolculuğumuz, dünyada son yoksula ulaşıncaya kadardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

kastamonu, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Feneri 1610 Aileye Yardımda Bulundu - Son Dakika

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