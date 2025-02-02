Deniz Fenerleri Yenileniyor - Son Dakika
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Deniz Fenerleri Yenileniyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'deki 488 deniz fenerinin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

02.02.2025 13:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası olan deniz fenerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için koruma, güçlendirme ve yenileme çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "42'si tarihi olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bulunan 488 deniz feneri, belirli bir program dahilinde yenileniyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz fenerlerini güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası olan deniz fenerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için koruma, güçlendirme ve yenileme çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "42'si tarihi olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında bulunan 488 deniz feneri, belirli bir program dahilinde yenileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, denizcilere yol gösterip ışık tutan tarihi yerlerden Şile Deniz Feneri'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını 2022'de tamamladıklarını anımsatarak, ardından tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımını süratle bitirerek hizmete aldıklarını kaydetti.

Nisan 2022 itibarıyla Yalova'daki tarihi Dilburnu Feneri'nin restorasyonunu bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Büyük bir titizlikle restorasyonu devam eden tarihi Rumeli Feneri'mizdeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yine bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerin bakım, onarım ve tadilatlarını 2022'de, ekonomik ömrünü tamamlamış 21 fenerin yenilenmesini 2023'te tamamladık."

Uraloğlu, Kuşadası'ndaki tarihi Bayrak Adası Feneri ile İskenderun'daki tarihi Akıncı Burnu Feneri'nin restorasyonuna yönelik projelerin tamamlandığını, restorasyon uygulamalarının devam ettiğini bildirdi.

Kerempe Deniz Feneri denizcilerin hizmetine sunuldu

Son olarak tarihi Kerempe Deniz Feneri'nin restorasyonunun tamamlanarak denizcilerin hizmetine sunulduğunu belirten Uraloğlu, burasının Karadeniz sahillerinde seyreden gemiler için 1884'te inşa edildiğini ve bir rota feneri özelliği taşıdığını ifade etti.

Uraloğlu, Kastamonu'nun Cide ilçesi Aydıncık köyü sınırlarındaki fenere ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Kerempe Deniz Feneri'nin yerden yüksekliği 8 metre, denizden yüksekliği 82 metre ve ışık görüş mesafesi 20 mildir. İki farklı döneme tarihlenen aynı parsel içinde yer alan sis düdük binası 1934'te inşa edilmiştir. Her iki yapı sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmış, yapının ömrünü uzatmak ve gelecek nesillere bırakmak için 2017'de Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projeleri doğrultusunda restorasyonu uygulaması 2024'te tamamlanmıştır."

Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce deniz feneri, gardiyan binası ve sis düdük binasının yapısal elemanların malzeme analizlerinin yapılarak restorasyon kararlarının alındığını belirten Uraloğlu, fenerin arkeometrik yönden incelenerek belgelendiğini vurguladı.

Uraloğlu, fener ve sis düdük binasının, özgün mimarisi ve özgün yapı elemanlarıyla tamamlanıp onarım müdahalesiyle korunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapı, çevre düzenleme projesiyle restitüsyon çalışması baz alınarak teraslamalarla korunmuştur. Çevresinde ziyaretçilerin kullanabileceği, yapının ve manzaranın algısına olanak verecek şekilde gezi rotası şeklinde düzenlenmiştir. Taşınmazın restore edilerek korunmasının sağlanmasıyla tarihsel ve kültürel denizcilik öğeleri özelliği bulunan yapının aslına uygun olarak gelecek nesillere ulaştırılmasına katkıda bulunulmuştur."

Kaynak: AA

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