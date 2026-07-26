Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları

Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını korumak için çalışıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını titizlikle takip ediyor.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan koruma altındaki ODTÜ sahilinde anaç kaplumbağalar kumsallara yumurta bırakmayı sürdürüyor.

Her yıl binlerce yavrunun denizle buluştuğu sahilde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler yuvalama alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Enstitüde sezon öncesinde oluşturulan ve anaç kaplumbağaları yakından izleyen ekip, mayıs ayından bu yana sahilde 30 yuva tespit etti.

Ekip, kaplumbağaların yumurta bıraktığı alana kafes koyup uyarı tabelaları yerleştirerek gelebilecek dış tehditlere karşı koruyor.

"Daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, AA muhabirine, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için enstitü sahilinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Anaç kaplumbağaların sahilde yuva yapmaya devam ettiğini dile getiren Ok, geçen yılın aynı dönemlerinde kumsalda 35 yuva belirlediklerini ifade etti.

Ok, geçen yıl sahilde yaklaşık 1500 deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı şekilde mavi sularla buluşmasına vesile olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Küçük bir kumsal olmasına rağmen gerçekten sevindirici anaç çıkış sayılarına ulaşabiliyoruz. Bu sene daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz. Kumsalın doğal yapısının korunması ve belli bir saatten sonra insan girişinin olmaması buna olumlu yönde etki yapıyor."

Deniz kaplumbağalarının popülasyonu için vatandaşların sahillerde dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Ok, anaç kaplumbağaların yumurta bıraktığı esnada rahatsız edilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Zelal Gülmez de enstitüde 3 yıldır anaç kaplumbağaların çıkışlarını ve yuva takibini yaptığını anlattı.

"Çok güzel deneyim katıyor"

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Programı 3. sınıf öğrencisi Sude Şekerci, sahilde gece saatlerinde başladıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Bu işi gönüllü staj kapsamında yaptığını anlatan Şekerci, "Çok güzel deneyim katıyor. Yuvalara zarar verildiğini hem haberlerde hem de sosyal medyada görüyoruz. Buna anlam veremiyorum. Bu konuda farkındalığın artmasını istiyorum. Böyle bir tür var ve bizim kıyılarımızı seçiyorlar." diye konuştu.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 3. sınıf öğrencisi Ezgi Varol da anaç ve yuva takibini severek yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gece vardiyalarımız var, 7-8 saat sahili tarıyoruz. Anaç çıkışlarını, yuvalamayı gözlemliyoruz. Yumurta sayılarını kaydediyoruz. Bunlar gerçekten biyoçeşitlilik açısından önemli canlılar. Şu anda bu koruma çalışmalarının yürütülmesi çok önemli."

Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık, Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Kaplumbağaları İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.