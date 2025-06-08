Deniz Kuvvetleri Bayram Kutlaması

DENİZ Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İstanbul bölgesindeki birlikleri ziyaret ederek Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul bölgesindeki birlikleri ziyaret etti. MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile gemi onarım ve inşa maksadıyla tersanede bulunan gemi personeli, Deniz Teknik Komutanlığı, Araştırma Merkezi Komutanlığı, İstanbul Boğaz Komutanlığı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı, TCG Işın ve TCG Alemdar personeli ile görüşen Oramiral Tatlıoğlu, bahriyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.