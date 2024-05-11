Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Marmaris'te büyük tatbikat düzenliyor - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Marmaris'te büyük tatbikat düzenliyor

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2024 yılı tatbikat planı kapsamında Marmaris/Aksaz açıklarında düzenlenen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız katıldı. Tatbikatta 17 ülkeden 18 askeri ateşe de yer veriliyor.

11.05.2024 12:16
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HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: MEHMET MEHMETLİOGLU

(MARMARİS) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2024 yılı tatbikat planı kapsamında Marmaris/Aksaz açıklarında düzenlediği DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor.

Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız katıldı.

DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 100 Suüstü gemisi, 8 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 2 sualtı taarruz timi (SAT), 3 sualtı savunma timi (SAS) ile 15 bin personel ile yapılıyor.

Aynı zamanda tatbikata 17 ülkeden ( Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan ,Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün,Yemen) 18 askeri ateşe eşlik ediyor.

Tatbikat kapsamında, TCG İstanbul Gemisi'nden TCG Salihreis Gemisi'nde yer alan Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları 19 top pare atışıyla selamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Marmaris\'te büyük tatbikat düzenliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Marmaris'te büyük tatbikat düzenliyor - Son Dakika

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